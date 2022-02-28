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Україна

Пішов на переговори з окупантами: меру Куп’янська повідомили про підозру

17:19 28 лютого 2022
Геннадій Мацегора

СБУ повідомила про підозру меру Куп'янська Харківської області Геннадію Мацегорі, який хотів «здати» місто російським загарбникам. Про це повідомляє відомство у Telegram.

«Щодо нього уже відкрите кримінальне провадження за одними з найтяжчих статей Кримінального кодексу України: ч. 1 ст. 111 (державна зрада); ч.2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України)», — йдеться у повідомленні.

Там наголосили, що злочини проти основ державності не мають строку давності і рано чи пізно вороги України будуть покарані.

Як писали «ФАКТИ», мер іншого міста на Харківщині — Південного Олександр Брюханов також підозрюється у державній зраді та співпраці з агресором.

Фото: Куп'янська міськрада

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