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Україна

В полоні у окупанта: захисники Зміїного живі

16:56 28 лютого 2022
зміїний

Мужні українські захисники острова Зміїний, які стали авторами знаменитого мему про російський військовий корабель, не загинули під час обстрілу острова. Українські морські піхотинці та прикордонники живі, але перебувають у полоні. Таку офіційну інформацію поширило командування Військово-Морських Сил ЗСУ.

Військові кораблі Росії підійшли до острова Зміїний 24 лютого і вимагали від прикордонників здатися. Українці відповіли відмовою, після чого зв'язок із ними було втрачено. Пізніше з'ясувалося, що російські кораблі повністю знищили всю інфраструктуру острова, включаючи маяк, вежі, антени.

«Російська пропаганда бреше, що нібито влада України „забула“, „поховала“ своїх підлеглих… Ми обов'язково повернемо українських воїнів додому», — обіцяють у командуванні ВМС ЗСУ.

Нагадаємо, 24 лютого Держприкордонслужба повідомила, що прикордонний пост на острові Зміїний було знищено окупантами.

Фото wikipedia.org

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