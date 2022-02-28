Окупанти обстріляли Сєвєродонецьк: що відомо про загиблих та постраждалих
У понеділок, 28 лютого, російські окупанти завдали ударів по кількох містах України — постраждав не лише Харків, а й Сєвєродонецьк.
За інформацією керівника Луганської ОДА Сергія Гайдая, внаслідок прямого влучення загинула 54-річна жінка. На даний момент відомо про кілька поранених та перебитий газопровід.
Він виклав фото наслідків обстрілу на своїй сторінці у соцмережах.
Раніше міський голова Охтирської територіальної громади Павло Кузьменко розповів про вакуумну бомбу, скинуту військовими Путіна на місцеву нафтобазу.
Фото зі сторінки Сергія Гайдая в соціальних мережах372
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