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Почав діяти сервіс для українців, які шукають прихисток закордоном: як скористатися

16:33 28 лютого 2022
біженці

У біженців з України, які рятуються від бойових дій, з'явилася можливість знайти тимчасовий притулок у країнах Європи. Про запуск спеціального сервісу shelter4ua.com повідомила українська письменниця Ірена Карпа, яка живе у Франції.

Платформа допомагає зв'язати тих, хто шукає притулок у країнах Європи, та тих, хто готовий надати житло та іншу допомогу. Зараз на платформі є відомості про доступне житло в європейських країнах, а також про шелтери для тих українців, які застрягли в Тунісі, Єгипті, Індії. За допомогою карти можна зорієнтуватися щодо кількості місць у притулках, отримати точні дані, як під'їхати до них. Для користування сервісом необхідно заповнити онлайн-анкету.

«Прямо зараз 2200 іноземців з усіх куточків Європи та за її межами готові прийняти 4000 українців, і ця цифра постійно зростає», — повідомила Карпа.

Нагадаємо, раніше було оприлюднено графік евакуаційних поїздів до західних областей України, звідки можна потім виїхати до Польщі, Угорщини, Словаччини, Румунії.

Фото dpsu.gov.ua

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