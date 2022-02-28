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Україна

У Києві змінили час комендантської години: як ходитиме транспорт

16:15 28 лютого 2022
Годинник

У понеділок, 28 лютого, комендантська година у Києві встановлюється з 20:00 до 07:00. З цього дня почав курсувати громадський транспорт.

Про це повідомили у КМДА та додали, що наземний транспорт курсуватиме з 08:00 до 19:00. У цей же часовий проміжок працюватимуть магазини, аптеки та торговельні мережі.

Під час комендантської години пересуватися містом можуть виключно ті, хто має спецперепустку нового зразку Військового коменданта міста Києва — перепустки, видані раніше, скасовуються.

При цьому перепустки видаються тільки для транспорту — пересуватися пішки у комендантську годину суворо заборонено. Цивільні особи, які перебуватимуть на вулиці у період комендантської години без спецперепустки, вважатимуться членами диверсійно-розвідувальних груп ворога.

Вийти можна буде лише у разі оголошення повітряної тривоги, щоб прослідувати у найближче укриття.

Нагадаємо, що раніше мер Києва Віталій Кличко попередив, що мародерів, спійманих на розграбуванні майна, «знешкоджуватимуть без попередження».

Фото Pixabay

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