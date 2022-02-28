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Україна

Б'ють з території Білорусі: за попередню добу окупанти завдали по Україні 6 ракетних та 4 авіаційних удари

16:08 28 лютого 2022
іскандер

Білорусь та Олександр Лукашенко не дотрималися обіцянки не завдавати ракетних ударів по Україні, поки ведуться переговори з українською делегацією. Повітряні сили РФ, як і раніше, чергують у повітряному просторі Білорусі і використовують білоруські аеродроми. З території Білорусі продовжуються обстріли. За даними Генштабу ЗСУ, за добу 27 лютого російські війська завдали шість ракетних ударів по Україні, випустивши близько 30 ракет.

Також було нанесено чотири авіаудари переважно з повітряного простору Республіки Білорусь.

Усього з початку агресії 24 лютого ворог випустив по Україні близько 180 крилатих та оперативно-тактичних ракет «Іскандер».

Нагадаємо, внаслідок обстрілу з території Білорусі постраждали об'єкти у Чернігові та Житомирі.

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