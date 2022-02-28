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Знищили разом із командиром: понад 40 російських спецназівців потрапили в засідку ЗСУ

15:43 28 лютого 2022
константин огій

Росія на п'ятий день агресії в Україні поступово починає визнавати втрати особового складу. Так, у Кузбасі чекають на прибуття літака з тілами російських спецназівців, повідомляє Тайга.інфо. Бійцям російського СОБРу було поставлено завдання захопити Київ із півночі, але колона потрапила в засідку і була знищена 25 лютого.

За даними росЗМІ, серед ліквідованих російських військових був голова загону СОБР у Кемеровській області полковник Костянтин Огій. Разом з ним у засідку потрапили як мінімум 42 спецназівці СОБРу та бійці ОМОНу. Силовики прибули в Україну з Красноярська та Новокузнецька Кемеровської області. СОБРівців та ОМОНівців зібрали відповідно у білоруських Смоленську та Гомелі, звідки кинули на захоплення Києва.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що під час знищення колони кадировців під Гостомелем українськими військовими було ліквідовано керівника 141-го моторизованого полку кадировської гвардії Магомеда Тушаєва.

Фото theins.ru

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Знищили разом із командиром: понад 40 російських спецназівців потрапили в засідку ЗСУ

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