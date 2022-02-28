Обстріл спальних районів Харкова: стала відома попередня кількість загиблих та постраждалих (фото, відео)

Після сильного обстрілу Харкова 28 лютого до лікарень доставлено 15 військових та 16 цивільних із пораненнями різного ступеня тяжкості.

Як повідомляють у Харківській міськраді, обстріл закінчився нещодавно, кількість поранених може змінитися, а кількість загиблих буде повідомлена пізніше.

«За останні дні до Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги ім. проф. О. І. Мещанінова та міської клінічної багатопрофільної лікарні № 25 доставлено 44 поранених, з них — 20 військових. З усіх доставлених померло двоє військових та п'ять цивільних», — йдеться у повідомленні.

Міська влада на даний момент повідомляє про одну жертву обстрілу — жінку. Схоже, саме про неї пише генпрокурорка Ірина Венедиктова, яка показує страшні фотографії та відео, зняте у квартирі, куди залетів снаряд.

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко назвав Путіна, який послав своїх військових убивати українців, військовим злочинцем, а обстріл — геноцидом.

Очільник Харківської ОДА Олег Синєгубов зазначив, що наразі відомо про 11 загиблих. А денний обстріл міста він назвав військовим злочином. «Російський ворог обстрілює цілі житлові райони Харкова, де немає критичної інфраструктури, де немає позицій ЗСУ, в які могли б цілитися росіяни. Ведуться обстріли в районах Олексіївка, Салтівка, Павлове Поле. Гинуть десятки мирних мешканців. Це відбуваєтья вдень, коли люди вийшли у аптеки, за продуктами, за питною водою. Це гріх. Росія використовує важку артилерійську зброю!» — наголосив він.

Тим часом у CIT не виключили, що на Харків могли бути скинуті з літака некеровані боєприпаси, що вважається військовим злочином. Зазначається, що це могла бути фугасна авіаційна бомба ФАБ-500М-62 — влучення таких бомб фіксувалося в житлових кварталах Сирії. Використання такого озброєння експерти пов'язують з тим, що «спецоперація» Путіна, яка передбачала швидку нейтралізацію української армії та безперешкодне зайняття великих міст, мабуть, провалилася. Наразі російська армія може перейти до перевіреної у Чечні та Сирії тактики скидання бомб по площах, що завдає величезних збитків цивільному населенню.

Нагадаємо, що мер Охтирки повідомив, що військові Путіна скинули на нафтобазу вакуумну бомбу .

Фото зі сторінки Ірини Венедиктової у соцмережах

1399

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter