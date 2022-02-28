29.32 / 31.35 33.10 / 35.24
Київ: +2
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

На Харківщині проведена спецоперація проти зрадників: серед затриманих мер Південного

15:35 28 лютого 2022
Олександр Брюханов

В Харківській області, де тривають запеклі бої з окупантами, було затримано мера міста Південного Олександра Брюханова. Його підозрюють у державній зраді. Про це повідомив у Telegram голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

«Сьогодні пройшла спецоперація військових. Затримані мер Південного пан Брюханов, його заступник, керівник місцевого райвідділку поліції і дільничний інспектор за статтею „Державна зрада“. Це для розуміння тим, хто досі не зрозумів, що у нас війна і дозволяє собі переговори із ворогом!» — поінформував він.

Як писали «ФАКТИ», раніше мер Куп'янська, що також в Харківській області, Геннадій Мацегора здав місто під контроль окупантів. Проти нього порушили справу.

Фото: pivdenne.kh.ua

1162

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Ахтем Сеітаблаєв та Олексій Трітенко

Ткач, Сеітаблаєв, Сенцов, Федінчик: хто з українських зірок вступив до лав ЗСУ та тероборони

зміїний

В полоні у окупанта: захисники Зміїного живі

війна Росії з Україною обвалила рубль

«Це катастрофа!» — російські мільярдери вже проти війни, розв'язаної Путіним

константин огій

Знищили разом із командиром: понад 40 російських спецназівців потрапили в засідку ЗСУ

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.