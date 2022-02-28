На Харківщині проведена спецоперація проти зрадників: серед затриманих мер Південного

В Харківській області, де тривають запеклі бої з окупантами, було затримано мера міста Південного Олександра Брюханова. Його підозрюють у державній зраді. Про це повідомив у Telegram голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

«Сьогодні пройшла спецоперація військових. Затримані мер Південного пан Брюханов, його заступник, керівник місцевого райвідділку поліції і дільничний інспектор за статтею „Державна зрада“. Це для розуміння тим, хто досі не зрозумів, що у нас війна і дозволяє собі переговори із ворогом!» — поінформував він.

Як писали «ФАКТИ», раніше мер Куп'янська, що також в Харківській області, Геннадій Мацегора здав місто під контроль окупантів. Проти нього порушили справу.

Фото: pivdenne.kh.ua

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