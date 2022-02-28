Під Бородянкою на Київщині бійці тероборони громлять колони техніки окупантів

На Київщині вже третю добу точаться бої на західному напрямку — в районі Бородянки. Селище було обстріляне російськими окупантами, але бійці територіальної оборони Бородянки знищили колону російської військової техніки, маркованої літерою V. Фото опублікував журналіст Юрій Бутусов у Facebook.

Вантажівки частково згоріли, частково – захоплені

У боях 27−28 лютого було спалено три ворожі вантажівки, включаючи машину управління.

Колоні не дали наблизитися до Києва

Чотири вантажівки захоплено, в одній із машин виявилися боєприпаси до РСЗВ «Град», які ворог міг застосувати для обстрілу Києва.

У вантажівці знайшли боєприпаси для "Градів"

Нагадаємо, 26 лютого російська артилерія накрила вогнем житлову забудову у Бородянці. Загинули мирні мешканці.

Зруйнований будинок у Бородянці

Фото Сухопутні війська ЗС України/Facebook

1497

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter