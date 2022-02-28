29.32 / 31.35 33.10 / 35.24
Київ: +2
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Ворог скинув на Охтирку під Сумами заборонені Женевською конвенцією вакуумні бомби, — мер міста

15:09 28 лютого 2022
Термобаричний боєприпас

На Сумщині 28 лютого склалася дуже складна ситуація, як і у Харкові, де ЗС РФ б'є по місту із систем залпового вогню.

Міський голова Охтирської територіальної громади Павло Кузьменко розповів про вакуумну бомбу, скинуту військовими Путіна на місцеву нафтобазу. «Ворог веде підлу війну. На Охтирку знову було скинуто вакуумну бомбу, на склад нафтового наливу, підірвано ємності з нафтою. Ворог підлий, це зрозуміло» , — сказав він і додав, що противник використовує заборонене Женевською конвенцією озброєння.

Він також попередив, що у Камишівці російські військові забирають у людей автомобілі, на яких, швидше за все, здійснюватиметься прорив.

А голова Сумської ОДА Дмитро Живицький попереджав про можливість міських боїв у Сумах

Раніше секретар РНБО Олексій Данилов заявляв, що Україна перехоплює військову ініціативу.

Фото з Вікіпедії

1144

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Ахтем Сеітаблаєв та Олексій Трітенко

Ткач, Сеітаблаєв, Сенцов, Федінчик: хто з українських зірок вступив до лав ЗСУ та тероборони

зміїний

В полоні у окупанта: захисники Зміїного живі

війна Росії з Україною обвалила рубль

«Це катастрофа!» — російські мільярдери вже проти війни, розв'язаної Путіним

константин огій

Знищили разом із командиром: понад 40 російських спецназівців потрапили в засідку ЗСУ

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.