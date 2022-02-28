На Сумщині 28 лютого склалася дуже складна ситуація, як і у Харкові, де ЗС РФ б'є по місту із систем залпового вогню.

Міський голова Охтирської територіальної громади Павло Кузьменко розповів про вакуумну бомбу, скинуту військовими Путіна на місцеву нафтобазу. «Ворог веде підлу війну. На Охтирку знову було скинуто вакуумну бомбу, на склад нафтового наливу, підірвано ємності з нафтою. Ворог підлий, це зрозуміло» , — сказав він і додав, що противник використовує заборонене Женевською конвенцією озброєння.

Він також попередив, що у Камишівці російські військові забирають у людей автомобілі, на яких, швидше за все, здійснюватиметься прорив.

А голова Сумської ОДА Дмитро Живицький попереджав про можливість міських боїв у Сумах

Раніше секретар РНБО Олексій Данилов заявляв, що Україна перехоплює військову ініціативу.

Фото з Вікіпедії

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