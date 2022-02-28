Договоріться з усіма заздалегідь: що робити, якщо зникне мобільний зв'язок

Попри російське вторгнення в Україну, мобільні оператори не мають наміру переривати надання власних послуг мобільного зв'язку. Вони готові до різних сценаріїв.

Але під час військових дій може виникнути ситуація, коли не буде зв'язку. Заздалегідь варто подбати про альтернативні засоби зв'язку.



В екстрених ситуаціях найнадійнішим все ще залишається фіксований телефонний зв'язок та дротовий інтернет. Щоб усунути цей зв'язок, потрібно фізично пошкодити кабель. Він може ховатися глибоко під землею. Тому це зробити досить складно. Крім того, стаціонарний телефон може працювати без електромережі.

Альтернативою стаціонарного телефону є супутниковий зв'язок. Хоча таке рішення є досить дорогим. Тому такі телефони використовуються тільки в екстремальних ситуаціях.

Бюджетним та ефективним рішенням стане використання ультракороткохвильових рацій. Вони використовують частоти, зайняті державними службами. Але, за словами експерта з цивільної оборони Антона Фарба, слід розуміти, що це не мобільний телефон, передає ТСН.



А тому краще заздалегідь домовитися з родичами, коли ви будете виходити на зв'язок та на якій частоті.

Можна також придбати невеликий радіоприймач для FM-хвиль та ультракоротких хвиль та не забути про елементи живлення до нього.

Якщо мобільний зв'язок не працює, потрібно вмикати місцеве телебачення або радіо, щоб бути в курсі важливих повідомлень.

З близькими варто заздалегідь домовитися, де й коли можна зустрітися у разі непередбачуваної ситуації.

Дітям в одяг потрібно вшити записку, в якій вказати повне ім'я, імена батьків, адресу, телефони для контакту.

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