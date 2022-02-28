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Україна

Стрілятиме по окупантах: під Херсоном ЗСУ захопили російський зенітно-ракетний комплекс «Панцир»

14:40 28 лютого 2022
ЗРК Панцир

У Херсонській області, частина території якої окупована ЗС РФ, бійці ЗСУ захопили російський зенітно-ракетний комплекс «Панцир».

Як передає «УНІАН», таку техніку використовують для ближнього прикриття цивільних та військових об'єктів від повітряних атак.

Нагадаємо, що раніше Збройні сили України, Нацгвардія та полк «Азов» знищили російський літак, який напередодні чотири рази обстріляв селище Сартану та Лівобережний район Маріуполя.

А у Полтавському обласному територіальному центрі було знищено близько 200 одиниць техніки ЗС РФ, більшість якої — танки.

Фото — скріншот

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