Чемпіон світу боксер Усик записався у тероборону

Чемпіон світу у суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBO та IBF Олександр Усик, який повернувся до України, коли почалося російське вторгнення, вступив у територіальну оборону, щоб воювати з російськими окупантами. Про це повідомив у соцмережі голова Нацполіції Київської області Андрій Нєбитов.

«Об'єднані однією метою — захисту нашої Батьківщини! До перемоги!» — підписав він знімок.

Раніше до тероборони Білгород-Дністровського записався інший знаменитий український боксер Василь Ломаченко.

А українська тенісистка Еліна Світоліна пообіцяла перераховувати зароблені гроші на потреби української армії.

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