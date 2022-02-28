29.32 / 31.35 33.10 / 35.24
Київ: +2
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

ЗСУ добре відпрацювали: у Бучі під Києвом українські військові розгромили колону окупантів

14:35 28 лютого 2022
Військова техніка

У Бучі Київської області 28 лютого ЗСУ розгромили колону російських окупантів. Постраждалих українців нема. Про це повідомив мер міста Анатолій Федорук у Telegram.

«Збройні Сили України зупинили колону ворога. Вулиця Вокзальна, місто Буча. Звичайно, поряд приватний сектор теж отримав пошкодження. Але все відбудуємо, всі живі, всі здорові. ЗСУ добре відпрацювали. Все буде Україна», — сказав він.

Як писали «ФАКТИ», українські військові за чотири дні війни знищили близько тисячі одиниць різної російської техніки. Міністерство оборони на своєму сайті опублікувало інформативні зображення про найуразливіші місця техніки РФ.

Очікується, що насамперед військова техніка ушкоджуватиметься коктейлями Молотова.

793

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Ахтем Сеітаблаєв та Олексій Трітенко

Ткач, Сеітаблаєв, Сенцов, Федінчик: хто з українських зірок вступив до лав ЗСУ та тероборони

зміїний

В полоні у окупанта: захисники Зміїного живі

війна Росії з Україною обвалила рубль

«Це катастрофа!» — російські мільярдери вже проти війни, розв'язаної Путіним

константин огій

Знищили разом із командиром: понад 40 російських спецназівців потрапили в засідку ЗСУ

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.