ЗСУ добре відпрацювали: у Бучі під Києвом українські військові розгромили колону окупантів

У Бучі Київської області 28 лютого ЗСУ розгромили колону російських окупантів. Постраждалих українців нема. Про це повідомив мер міста Анатолій Федорук у Telegram.

«Збройні Сили України зупинили колону ворога. Вулиця Вокзальна, місто Буча. Звичайно, поряд приватний сектор теж отримав пошкодження. Але все відбудуємо, всі живі, всі здорові. ЗСУ добре відпрацювали. Все буде Україна», — сказав він.

Як писали «ФАКТИ», українські військові за чотири дні війни знищили близько тисячі одиниць різної російської техніки. Міністерство оборони на своєму сайті опублікувало інформативні зображення про найуразливіші місця техніки РФ.

Очікується, що насамперед військова техніка ушкоджуватиметься коктейлями Молотова.

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