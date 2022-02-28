Відкрили «другий фронт»: українці в Єгипті масово б'ють росіян

У мережі з'явилося відео, на якому представниця туристичної сфери, яка працює в Єгипті, розповідає, що українці у готелях б'ють росіян.

Жінка просить громадян стримати запал — адже під час бійок страждає майно готелів. Людей просто можуть попросити з готелів і вони залишаться без житла. Її звернення викладає у мережу ресурс «Глазами украинцев».

Нагадаємо, що сьогодні російські окупанти влаштували потужний обстріл житлових районів Харкова із залпових систем вогню. Є жертви.

Фото Pixabay

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