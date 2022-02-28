29.32 / 31.52 33.10 / 35.54
Київ: -2
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Відкрили «другий фронт»: українці в Єгипті масово б'ють росіян

14:18 28 лютого 2022
Кулак

У мережі з'явилося відео, на якому представниця туристичної сфери, яка працює в Єгипті, розповідає, що українці у готелях б'ють росіян.

Жінка просить громадян стримати запал — адже під час бійок страждає майно готелів. Людей просто можуть попросити з готелів і вони залишаться без житла. Її звернення викладає у мережу ресурс «Глазами украинцев».

Нагадаємо, що сьогодні російські окупанти влаштували потужний обстріл житлових районів Харкова із залпових систем вогню. Є жертви.

Фото Pixabay

739

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Кулак

Відкрили «другий фронт»: українці в Єгипті масово б'ють росіян

Обстріл Харкова

Десятки загиблих та сотні поранених: окупанти масовано обстріляли Харків із «Градів»

Ахтем Сеітаблаєв та Олексій Трітенко

Ткач, Сеітаблаєв, Сенцов, Федінчик: хто з українських зірок вступив до лав ЗСУ та тероборони

авто

Знайте, куди цілитися: названі найуразливіші місця військової техніки окупантів

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.