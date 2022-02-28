Як зберегти життя під час обстрілів та бомбардувань

Через війну, розв’язану путінською Росією проти України, нависла загроза життю і здоров’ю кожного з жителів нашої країни. Що треба робити під час обстрілів та бомбардувань? Поради щодо цього дали Державна служба з надзвичайних ситуацій України, СБУ, військові.

Якщо ви почули сирену повітряної тривоги, постарайтесь якомога швидше спуститись в підземне укриття. Найкраще, щоб це було бомбосховище. Якщо його поблизу немає, тоді йдіть у підвал будинку.

Там бажано розміститися біля несучих конструкцій та вікон або дверей (щоб можна було швидко вибратися назовні у випадку попадання снаряду в будинок).

Варто відкрити на смартфоні сторінку офіційних органів влади — там протягом 5 хвилин має з’явитися пояснення про те, чому виникла небезпека.

За потреби (наприклад, якщо хтось отримає поранення), телефонуйте за номером 101. Може статися, що вибухом буде зруйновано будинок, в підвалі якого ви знаходитись. В такому разі краще самим не намагатися вибратися з-під завалів, а дочекатися приїзду рятувальників.

Не виключено, що обстріл вже почнеться, а ви будете знаходитися вдома. Слід знати, що найбільш безпечні місця в помешканні — це коридор, ванна кімната та туалет. Не слід ховатися в парадних, під стінами будинків та під арками.

Є сенс заклеїти вікна клейкою стрічкою — завдяки цьому можна уникнути розльоту уламків скла під час вибуху. Також (в разі підвищеної небезпеки) потрібно закласти вікна мішками з піском або принаймні закрити габаритними меблями. Можна вжити три ці запобіжні засоби.

Якщо обстріл (бомбардування) застало вас на вулиці, слід знати, що врятувати здатен будь-який виступ (в тому числі тротуарний бордюр), заглиблення в землі (яма, канавка, рівчак), сходинки ганку. Можна залягти й за сміттєву урну (якщо вона зроблена з бетону) або іншу більш-менш масивну бетонну конструкцію. А ось ховатися за автівки або кіоски не радять, бо під час бою по них часто відкривають вогонь.

Треба знати, що під час обстрілів з реактивних установок залпового вогню («Градів», «Ураганів» тощо) політ випущених з них снарядів можна помітити і встигнути сховатися. В світлу пору доби ви побачите в небі димний слід від ракет, в темну — яскраві спалахи.

Є сенс в безпечні моменти заздалегідь вирішити, де ви будете ховатися від ворожих обстрілів та бомбардувань.

Не виключено, що ви потрапите під обстріл, знаходячись в автівці або іншому наземному транспорті. В такому разі слід негайно зупинися (якщо за кермом інша людина, вимагайте в неї загальмувати). Відбіжіть від дороги так, щоб опинитися якомога далі від багатоповерхівок та інших великих споруд і лягайте на землю. Якщо ви опинилися не в заглибленому місці, подивіться, можливо, недалечко є якась ямка, рівчак тощо. При нагоді перемістіться туди.

Підніматися можна не раніше ніж за 10 хвилин після закінчення обстрілу. Бо після першого залпу ворог може переміститися або провести корегування прицілювання і вдарити знову.

Щоб уберегтися від баротравми (травми від надлишкового тиску), треба закрити вуха та відкрити рот.

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