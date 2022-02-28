Знайте, куди цілитися: названі найуразливіші місця військової техніки окупантів

Українські військові за чотири дні війни знищили близько тисячі одиниць різної російської техніки.

Міністерство оборони на своєму сайті опублікувало інформативні зображення про найуразливіші місця техніки РФ.



Передбачається, що насамперед військова техніка ушкоджуватиметься коктейлями Молотова.

Залежно від типу техніки слабкі зони машин істотно відрізняються. Але серед універсальних рекомендацій — колеса, кабіни машин, люки для екіпажу та десанту та ін.

Як повідомляли «ФАКТИ», командування українських Сил спецоперацій звернулося до російських військових із наполегливою порадою повертатися додому або здатися, якщо ті хочуть залишитися живими.

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