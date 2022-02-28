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Десятки загиблих та сотні поранених: окупанти масовано обстріляли Харків із «Градів»

13:42 28 лютого 2022
Обстріл Харкова

Окупанти вкотре обстріляли Харків — житлові райони накрили «Градами».

Відео опублікував радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко. Обстріл був настільки потужним, що він не виключив «десятки загиблих та сотні поранених».

 

За його словами, також по місту били «Ураганами» або «Смерчами». Причому по житлових кварталах. Він розмістив на своїй сторінці страшне відео із загиблими, які лежать на вулиці.

 

Як пише «Украина сейчас», поїзд Полтава-Харків з дітьми та жінками під час обстрілу стоїть на платформі і не може від'їхати через обстріл. Машиніст командував усім лягти на підлогу.

Видання 2day.kh.ua повідомляє, що під обстріл міг потрапити гуманітарний конвой у районі П'ятихаток та селища Жуковського. У приватному секторі у районі парку Горького виникла пожежа. Снаряди впали поряд із обласною дитячою клінічною лікарнею на вулиці Клочківській. За попередньою інформацією, там ніхто не постраждав.

Один із снарядів застряг у даху Салтівського трамвайного депо, на вулиці Гвардійців Широнінців не розірвалася ракета РСЗВ. На Горизонті снаряд упав у двір житлового будинку, загинула одна людина, ще п'ятеро постраждали, згоріли кілька автомобілів.

Було обстріляно вулицю Дерев'янко та район Ботанічного саду, снаряд поцілив у будинок на вулиці Сумгаїтській, почалася пожежа. За інформацією волонтерки Наталії Попової, впали та не розірвалися снаряди біля Інституту невідкладної хірургії на Олексіївці.

Напередодні ракета ЗС РФ потрапила до житлового будинку в центрі Чернігова .

Фото — скріншот

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