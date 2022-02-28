Дали відсіч у всіх напрямках: у РНБО заявили про перехоплення Україною ініціативи у війні

П'ятий день війни з Росією. Українські військові, бійці тероборони, весь сектор безпеки працюють у режимі повної мобілізації. На сьогодні жодної з цілей путінського плану не було досягнуто. Україна перехоплює військову ініціативу Про це заявив секретар РНБО Олексій Данилов.

Відсіч дано в усіх напрямках. Але важкі бої продовжуються.

Українська національна мобілізація, український опір агресії зростає та міцнішає з кожним днем. У військкоматах черги.

Завдання українського інформаційного опору — розповісти родичам російських військових про реальну кількість жертв та полонених.

Москва вже не може приховувати реальних втрат військ вторгнення, які постійно збільшуються.

За даними Міноборони, за чотири дні російського вторгнення орієнтовні втрати ворога станом на 6 годину ранку 28 лютого становлять: літаки -29, вертольоти — 29, танки — 19, бойові броньовані машини — 816, гармати — 74, «Гради» — 21, ЗРК БУК, автомобільна техніка — 291, цистерни 60, безпілотники -3, кораблі/катери -2, засоби ППО -5. Орієнтовно загинуло близько 5300 окупантів.

Українці вимагають російських загарбників забиратися додому. Те, що відбувається, нагадує 1968 рік, коли радянські «визволителі» увійшли до Праги.

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