У режимі перевезень: як працюють метро та наземний транспорт у Києві

В Києві після початку російської агресії були внесені зміни у роботу транспорту. Так, метрополітен на «червоній» гілці курсує за від ст. «Шулявська» до ст. «Університет». На «синій» гілці — від ст. «Героїв Дніпра» до ст. «Теремки». Без зупинки на станціях «Майдан Незалежності» та «Площа Льва Толстого». Про це повідомляє КМДА у Telegram.

На «зеленій» гілці поїзда курсують від ст. «Сирець» до ст. «Видубичі. Без зупинки на станціях «Палац спорту», «Кловська», «Золоті ворота». Також працює ділянка «Славутич» — «Червоний хутір».

Орієнтовний інтервал руху: 40 хвилин.

У КМДА звернули увагу, що графік роботи може оперативно змінюватися за необхідності. Станції метро також продовжують працювати як укриття.

Окрім того, київський наземний транспорт курсує за такими маршрутами.

Автобусні маршрути:

№ 2 — від вул. Булгакова до вул. Шолуденка

№ 21 — від вул. Милославської до ж. м Райдужний

№ 35 — від вул. Підлипка др ул. Урловской

№ 54 — від ст.м. Видубичі до пл. Михайла Співака

№ 73 — вул. Милославської до просп. Шухевича

№ 101 — від вул. Милославської до ж.м. Райдужний

№ 51 — через Південний міст (міст Патона закрито)

№ 55 — через Південний міст (міст Патона закрито)

№ 114 — від вул. Милославської до ж.м. Райдужний

№ 64 — від ст.м. Славутич до вул. Садової

№ 69 — від Палацу спорта до вул. Гната Юри

№ 90 — від вул. Туполева до вул. Гната Юри

№ 118 — від Політехнічного інституту — до м. Патона

Тролейбусні маршрути:

№ 1 — від вул. Маршальської до Либідської

№ 11 — від ст.м. Деміївська до ТРЕД № 1

№ 12 — від ст. м. Васильківська до ст. м. Либідська

№ 45 — за постійним маршрутом.

Трамвайні маршрути:

Організована робота трамвайних маршрутів за постійними схемами № 8К, 22К, 29К, 33А.

Як писали «ФАКТИ», раніше мер столиці Віталій Кличко заявив, що у Києві мародерів, спійманих на розграбуванні майна, «знешкоджуватимуть без попередження».

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