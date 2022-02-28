Спокутувати вину у гарячих точках війни: з-під варти звільнять ветеранів АТО та ООС

Генеральна прокурорка Ірина Венедиктова роз'яснила інформацію про те, що деяких ув'язнених можуть звільнити для участі у бойових діях.

За її словами, це буде не масова, а «точкова» акція. Вона зазначила, що мешканцям населених пунктів не варто боятися розгулу злочинності, а ув'язненим — «дня відкритих дверей». Йдеться про затятих супротивників «руського міра» з досвідом участі у бойових діях у 2014−2015 роках. А один із них — автор кричалки футбольних фанатів про Путіна. «По кожному індивідуально оцінено всі ризики та визначено механізми контролю за ними», — додала Венедиктова.

Генпрокурорка зазначила, що захищати Батьківщину — це не лише обов'язок, а й право: «Коли постало питання про збереження державності та подальшу долю країни, ми вважаємо, що люди, які оступилися, але хочуть допомогти захищати рідну землю, заслужили на цей шанс. А ми переконані, що основне завдання пенітенціарної системи, не покарання, а виправлення».

Вона також розповіла, що прокурори по всій країні приймають рішення щодо зняття арештів та передачу на оборонні потреби техніки, озброєння та палива, вилучених під час розслідувань кримінальних проваджень. Вже передано понад 10 тисяч тонн пального, бронетехніку та зброю.

Раніше міністр оборони Олексій Резніков заявляв, що у Сили територіальної оборони стали приймати патріотів старше 60 років, які морально та фізично готові чинити опір і перемагати ворога.

Фото — скріншот

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