«Руські, йдіть»: так у Бердянську зустрічали путінських військових

У Бердянську, який тимчасово перебуває під контролем окупантів, жителі вийшли на вулицю з українськими прапорами, кричали: «Додому!», «Руські, йдіть!», «Ми вас не звали!», «Путін — @йло».

Були також кричалки з використанням нецензурної лексики.

Жителі міста також перед російськими окупантами кричали наші вітання "Слава Україні!", "Героям Слава!", "Смерть ворогам!"

Українці не злякалися та заспівали гімн України.

Нагадаємо, Бердянський район тимчасово окуповано російськими військами. Ворожа техніка спостерігається у різних громадах. Влада Бердянська відмовилася співпрацювати з окупантами.

Історія повторюється — те, що відбувається зараз, дуже нагадує 1968 рік, коли радянські «визволителі» увійшли до Праги.

Нагадаємо, у Городні Чернігівської області місцеві жителі заблокували рух військової техніки російських загарбників.

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