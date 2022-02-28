У Києві, де триває дія комендантської години, але не такою суворою, як у минулі вихідні дні, мародерів, спійманих на розграбуванні майна, «знешкоджуватимуть без попередження».

Як заявив мер столиці Віталій Кличко, місто живе в нових умовах — умовах воєнного стану та загрози.



«І хочу наголосити: мародерів, за законами воєнного часу, знешкоджуватимуть без попередження! Кияни! Як тільки бачите підозрілих людей, мародерів, звертайтеся до правоохоронців та військових! Ми маємо згуртуватися, як ніколи. Дати відсіч і провокаціям у місті, і орді, яка сюди рветься!» — сказав міський голова.

Кличко також попередив водіїв, щоб ті не займали на дорогах смугу громадського транспорту — нею можуть їхати лише машини зі спецвантажами, громадський транспорт, військова техніка та карети швидкої допомоги. «Інші автомобілі на смузі громадського транспорту вважатимуться транспортом ДРГ. Реагування буде відповідним», — додав мер Києва.

Нагадаємо, що з 26 лютого у столиці метро не перевозило пасажирів, а всі мости через Дніпро було взято під посилений контроль.

Фото Віталія Кличка із соціальних мереж

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