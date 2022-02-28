29.32 / 31.52 33.10 / 35.54
Київ: -2
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Мародерів у Києві знешкоджуватимуть без попередження, — Кличко

12:47 28 лютого 2022
Віталій Кличко

У Києві, де триває дія комендантської години, але не такою суворою, як у минулі вихідні дні, мародерів, спійманих на розграбуванні майна, «знешкоджуватимуть без попередження».

Як заявив мер столиці Віталій Кличко, місто живе в нових умовах — умовах воєнного стану та загрози.

«І хочу наголосити: мародерів, за законами воєнного часу, знешкоджуватимуть без попередження! Кияни! Як тільки бачите підозрілих людей, мародерів, звертайтеся до правоохоронців та військових! Ми маємо згуртуватися, як ніколи. Дати відсіч і провокаціям у місті, і орді, яка сюди рветься!» — сказав міський голова.

Кличко також попередив водіїв, щоб ті не займали на дорогах смугу громадського транспорту — нею можуть їхати лише машини зі спецвантажами, громадський транспорт, військова техніка та карети швидкої допомоги. «Інші автомобілі на смузі громадського транспорту вважатимуться транспортом ДРГ. Реагування буде відповідним», — додав мер Києва.

Нагадаємо, що з 26 лютого у столиці метро не перевозило пасажирів, а всі мости через Дніпро було взято під посилений контроль.

Фото Віталія Кличка із соціальних мереж

763

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Кулак

Відкрили «другий фронт»: українці в Єгипті масово б'ють росіян

Обстріл Харкова

Десятки загиблих та сотні поранених: окупанти масовано обстріляли Харків із «Градів»

Ахтем Сеітаблаєв та Олексій Трітенко

Ткач, Сеітаблаєв, Сенцов, Федінчик: хто з українських зірок вступив до лав ЗСУ та тероборони

бомбосховище

Як зберегти життя під час обстрілів та бомбардувань

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.