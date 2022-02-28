Обстрілював Сартану та Маріуполь: українські військові та полк «Азов» знищили російський літак

Збройні сили України, Нацгвардія та полк «Азов» знищили російський літак. Про це повідомляється на сайті Маріупольської міськради.



«Наші шановні військові — Збройні сили України, Національна гвардія та полк „Азов“ знищили ворожий літак російських окупантів, який учора чотири рази обстрілював селище Сартану та Лівобережний район Маріуполя», — повідомив мер міста Вадим Бойченко.

За даними заступника міністра оборони Ганни Маляр, за чотири дні російського вторгнення орієнтовні втрати ворога станом на 6 годину ранку 28 лютого становлять: літаки -29, вертольоти — 29, танки — 19, бойові броньовані машини — 816, гармати — 74, «Гради» — 21, ЗРК БУК, автомобільна техніка — 291, цистерни 60, безпілотники -3, кораблі/катери -2

засоби ППО-5. Орієнтовно загинуло близько 5300 окупантів.

Нагадаємо, зараз на українсько-білоруському кордоні тривають переговори української делегації та представників країни-агресора. Ключова вимога України — негайне припинення вогню та відведення військ з нашої території.

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