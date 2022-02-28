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«Кожен із нас — воїн»: Зеленський звернувся до українців щодо російського вторгнення

12:25 28 лютого 2022
Зеленський

Президент України Володимир Зеленський, який вважає, що наступні 24 години стануть вирішальними, звернувся до українців, зазначивши, що зараз кожен із них — воїн, а також до Євросоюзу, закликавши прийняти нашу країну в ЄС за спеціальною процедурою.

«Сталося так, що кожен із нас — воїн. Воїн на своєму місці. І я впевнений, що кожен із нас переможе», — сказав Зеленський. Він також упевнений, що Європейський Союз може розпочати спеціальну процедуру, яка дозволила б Україні приєднатися до ЄС негайно. Подякувавши партнерам за допомогу, він додав, що мета України — бути поруч із європейцями, і що наша країна того варта.

Він також розповів про «не просте з морального погляду» рішення влади — звільнити з-під варти людей із бойовим досвідом, щоб ті зі зброєю в руках захищали країну. «З деяких людей, з учасників АТО, знімаються всі санкції. Зараз ключове — оборона», — додав він.

А російським солдатам він нагадав, що втрати армії РФ в Україні тисячні, закликавши їх не вірити командирам і пропагандистам. «Для чого ви всі сюди прийшли?» — зазначив він і додав: «Киньте вашу техніку і йдіть. Не вірте вашим командирам, не вірте вашим пропагандистам. Просто рятуйте ваші життя».

Раніше в Міноборони України розповіли про втрати супротивника у техніці та живій силі. За даними, що поточнюються, кількість загиблих росіян перевищила п'ять тисяч.

Фото — скріншот

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