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«Чого приїхали, ми вас не кликали»: під Черніговом місцеві жителі блокують рух техніки окупантів

12:00 28 лютого 2022
Городня

У Городні Чернігівської області місцеві жителі заблокували рух військової техніки російських загарбників, які хотіли проїхати у бік Чернігова.

У понеділок, 28 лютого, містяни на центральній вулиці перегородили танкам та техніці дорогу. Росіяни розвернулися та поїхали у бік Сеньківки, звідки й приїхали, передає «Суспільне».

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Як повідомляли «ФАКТИ», на Полтавщині мисливці та артилерія полюють на російських танкістів, що заблукали у місцевих лісах.

Нагадаємо, у Бердянську окупанти цинічно розстріляли мирного жителя, який не дав телефон зателефонувати до Росії.

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