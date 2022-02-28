29.32 / 31.52 33.10 / 35.54
Київ: -2
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Смажимо вас у техніці, як шашлик на мангалі: український спецназ звернувся до російських солдатів

11:55 28 лютого 2022
Сили спецоперацій

Командування українських Сил спецоперацій звернулося до російських військових із наполегливою порадою повертатися додому або здатися, якщо ті хочуть залишитися живими. За даними Міноборони України, за чотири дні агресії в нашій країні загинуло понад п'ять тисяч військовослужбовців РФ.

«Росіянин-окупант, а ти знаєш, що таке українська ніч? Це улюблений час ССО України! Це час, коли твій товариш по службі, відійшовши пос… ати, доживає останні секунди! Це час, коли ми смажимо вас прямо в техніці, як шашлик на мангалі! Годину тому Сергій з Кемерово востаннє прохрипів „не треба“ у посадці під Києвом! Не прогав свій шанс повернутися живим додому, або здайся!» — йдеться у повідомленні ССО, розміщеному у соцмережах.

Раніше повідомлялося, що на Полтавщині було знищено велику колону техніки ЗС РФ, а солдатів, які втекли в ліси, ловлять місцеві мисливці.

Фото зі сторінки командування СЗГ у соцмережах

2310

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Кулак

Відкрили «другий фронт»: українці в Єгипті масово б'ють росіян

Обстріл Харкова

Десятки загиблих та сотні поранених: окупанти масовано обстріляли Харків із «Градів»

Ахтем Сеітаблаєв та Олексій Трітенко

Ткач, Сеітаблаєв, Сенцов, Федінчик: хто з українських зірок вступив до лав ЗСУ та тероборони

авто

Знайте, куди цілитися: названі найуразливіші місця військової техніки окупантів

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.