Смажимо вас у техніці, як шашлик на мангалі: український спецназ звернувся до російських солдатів

Командування українських Сил спецоперацій звернулося до російських військових із наполегливою порадою повертатися додому або здатися, якщо ті хочуть залишитися живими. За даними Міноборони України, за чотири дні агресії в нашій країні загинуло понад п'ять тисяч військовослужбовців РФ.

«Росіянин-окупант, а ти знаєш, що таке українська ніч? Це улюблений час ССО України! Це час, коли твій товариш по службі, відійшовши пос… ати, доживає останні секунди! Це час, коли ми смажимо вас прямо в техніці, як шашлик на мангалі! Годину тому Сергій з Кемерово востаннє прохрипів „не треба“ у посадці під Києвом! Не прогав свій шанс повернутися живим додому, або здайся!» — йдеться у повідомленні ССО, розміщеному у соцмережах.

Раніше повідомлялося, що на Полтавщині було знищено велику колону техніки ЗС РФ, а солдатів, які втекли в ліси, ловлять місцеві мисливці.

Фото зі сторінки командування СЗГ у соцмережах

2310

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter