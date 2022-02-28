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Горітимете в пеклі: сім'я з Дніпра звернулася до свого родича, заступника міністра оборони Білорусі

11:59 28 лютого 2022
Сім&#39;я із Дніпра

В Україні, яка бореться з російською агресією, сім'я з Дніпра звернулася до свого родича — помічника міністра оборони Білорусі. Текст звернення наводить Telegram-канал Київ Оперативний.

«Ти, Олег, народився і виріс у Дніпрі. Зараз ти служиш у Білорусі, обіймаєш посаду помічника міністра оборони Республіки Білорусь з питань військового співробітництва», — сказав Гліб Воїнов, брат генерала-майора Олега Воїнова.

«…Тут живе твоя мама, напевно найрідніша і найдорожча для тебе людина. Ми нічого не знали про те, що буде війна. Про те, що ви хочете взяти в ній участь. Як ти дивитимешся в очі нам? Ми тобою пишалися, ми не хочемо, щоб нам було соромно, що наші родичі живуть у Білорусі… У тебе теж є діти, син, дочка… Як ви можете це допустити?! Ви можете на це вплинути. а ви робите вигляд, що цього не знаєте? Тут страшно, ми в пеклі. У пеклі горітимете і ви, якщо не зупините це. Ми всі боротимемося, і чоловіки, і жінки, і діти проти чужинців на нашій землі. Але ти не чужий, повпливай на це, ти можеш!» — сказала родичка Воїнова.

Як писали «ФАКТИ», раніше президент України Володимир Зеленський назвав період, який стане вирішальним для України.

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