Не військові, а мародери: солдати РФ крадуть у магазинах їжу та сигарети (відео)

У Запорізькій облдержадміністрації, яка раніше повідомила про вбивство жителя Бердянська російським солдатом за відмову дати телефон зателефонувати, виклали в мережу відео, на якому мародери з ЗС РФ грабують магазин на Сумщині.

«От, наприклад, відеозапис з камер спостереження в одному з українських продовольчих магазинів. Окупанти з червоними пов'язками на руках розбирають цигарки та їжу. Відео знято у магазині „Хатка“ міста Тростянець у Сумській області», — йдеться у повідомленні.

Раніше торгова корпорація «АТБ» заявила про розграбування 11 магазинів у захопленому окупантами Мелітополі. Мародерами були як російські військові, а й деякі місцеві.

Фото — скріншот

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