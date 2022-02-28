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Україна

Нові звірства агресора: військові Путіна обстріляли Бородянку під Києвом, спалахнули два магазини

11:26 28 лютого 2022
Бородянка

Намагаючись прорватися до Києва, російські окупанти продовжують знищувати все на своєму шляху.

Так, внаслідок обстрілів у селищі Бородянка виникла пожежа у супермаркетах «Фора» та АТБ, повідомили у ДСНС.

Підрозділи ДСНС продовжують ліквідувати пожежі. За попередніми даними, жертв та постраждалих немає.

Сьогодні у Бородянці бачили колону російської техніки з великою кількістю бензовозів. Колона йшла у бік Макарова. Загарбники стріляли по цивільних, щоб не чіпали паливо.

26 лютого у Бородянці ворожа артилерія знищила житловий будинок оперуповноваженого місцевого управління поліції. Вся родина поліцейського — шестеро осіб — загинули на місці, вижила лише дворічна дитина, але й вона перебуває у тяжкому стані

Зараз у Київській області найнебезпечніший напрямок на Житомирській трасі.

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