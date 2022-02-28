Представник Росії на переговорах зізнався у геноциді українців

Колишній кореспондент агентства УНІАН у Москві Роман Цимбалюк, який пропрацював 13 років у столиці країни-агресора та повернувся до України, написав у своєму Facebook наступне.

«Росіяни, хто не встиг зняти гроші з банкомату, вже поспішати не треба. Пізно. Зацініть краще слова представника російського рейху на переговорах товариша Мединського. „Кожен час конфлікту веде до загибелі українського населення“. Мединський не приховує політику геноциду в Україні. Цей товариш з Кремля навіть не згадав знищених російських солдатів. А даремно. Тут є чим похвалитися — вони відправили тисячі солдатів армії РФ на той світ».

Раніше «ФАКТИ» писали, що Зеленський назвав період, який стане вирішальним для України.

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