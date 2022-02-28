29.32 / 31.55 33.10 / 35.59
Київ: -2
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Представник Росії на переговорах зізнався у геноциді українців

11:05 28 лютого 2022
Представник Росії на переговорах зізнався у геноциді українців

Колишній кореспондент агентства УНІАН у Москві Роман Цимбалюк, який пропрацював 13 років у столиці країни-агресора та повернувся до України, написав у своєму Facebook наступне.

«Росіяни, хто не встиг зняти гроші з банкомату, вже поспішати не треба. Пізно. Зацініть краще слова представника російського рейху на переговорах товариша Мединського. „Кожен час конфлікту веде до загибелі українського населення“. Мединський не приховує політику геноциду в Україні. Цей товариш з Кремля навіть не згадав знищених російських солдатів. А даремно. Тут є чим похвалитися — вони відправили тисячі солдатів армії РФ на той світ».

Раніше «ФАКТИ» писали, що Зеленський назвав період, який стане вирішальним для України.

848

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

техніка

Поблизу Макарова на Київщині знищено колону військової техніки ворога (відео 18+)

Представник Росії на переговорах зізнався у геноциді українців

Представник Росії на переговорах зізнався у геноциді українців

Пістолет

У Бердянську путінські окупанти цинічно розстріляли мирного жителя: не дав телефон зателефонувати до РФ

Стася Ровінська

«Я довго терпіла»: Стася Ровінська послала пропутінську матір за російським кораблем

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.