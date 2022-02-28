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Україна

Зеленський назвав період, який стане вирішальним для України

10:59 28 лютого 2022
Зеленський

Президент України Володимир Зеленський, який напередодні направив делегацію на переговори з російською стороною на кордоні з Білоруссю, погодив подальші кроки щодо протидії Росії з Великобританією та Польщею.

У Twitter він повідомив, що провів переговори з прем'єр-міністром Борисом Джонсоном та президентом Анджеєм Дудою.

В уряді Великобританії заявили, що Борис Джонсон «високо оцінив мужність українського народу після російського вторгнення», додавши, що опір українців є героїчним.

«Президент Зеленський сказав, що, на його думку, наступні 24 години будуть вирішальним періодом для України, а прем'єр-міністр зазначив, що зробить усе можливе, щоб забезпечити доставку оборонної допомоги від Великої Британії та союзників до України. Лідери домовилися продовжувати підтримувати тісні контакти, а прем'єр-міністр підтвердив тверду підтримку Великобританією суверенітету України», — йдеться у повідомленні.

Раніше британське видання The Times із посиланням на свої джерела повідомляло, що Путін наказав убити Зеленського та його уряд, підготувати основу для захоплення влади Росією. Для цього в Україну направлено 400 бойовиків ПВК Вагнера.

Фото Офісу президента

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