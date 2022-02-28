Українська делегація прибула на переговори з представниками РФ

Делегація України прибула на українсько-білоруський кордон на переговори з представниками Росії.

До складу делегації увійшли голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія, міністр оборони України Олексій Рєзніков, радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, перший заступник голови делегації України у Тристоронній контактній групі Андрій Костін, народний депутат Рустем Умеров та заступник міністра закордонних справ України Микола Точицький.

Ключове питання переговорів — негайне припинення вогню та відведення військ з території України.

Нагадаємо, росіяни спочатку пропонували переговори у Білорусі, але коли розпочався процес їхнього обговорення, висунули Україні ультиматум. Українська влада від таких перемовин відмовилася. Пізніше Олександр Лукашенко у розмові з Володимиром Зеленським щодо можливих переговорів дав гарантії безпеки українській делегації та пообіцяв, що з території Білорусі в Україну не летітимуть ракети та не йтимуть війська. Обіцянка була порушена багаторазово. Зокрема, від «Іскандерів», випущених з території БР, постраждали об'єкти у Чернігові та Житомирі.

Щодо переговорів президент Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні сказав, що не дуже вірить у результат цієї зустрічі, але Україна використовує будь-який шанс, щоб зупинити цю війну.

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