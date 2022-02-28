У Києві, який намагаються захопити російські загарбники, діють понад 400 «вагнерівців», яким Росія наказала вбити президента України Володимира Зеленського та його уряд, та підготувати основу для захоплення влади Росією. Про це пише британське видання The Times із посиланням на свої джерела.

«Група Вагнера, приватна військова компанія, якою керує один із найближчих союзників президента Путіна олігарх Євген Пригожин, 5 тижнів тому направила найманців з Африки з місією убити уряд Зеленського в обмін на солідну плату», — пише газета.

За даними видання, інформація про їхній задум дійшла до українського уряду в суботу вранці, а через кілька годин Київ оголосив 36-годинну «жорстку» комендантську годину, щоб очистити місто від російських диверсантів.

Джерела Times повідомили, що у січні в Україну прибуло від 2000 до 4000 найманців із різними завданнями.

Видання з посиланням на джерела пише, що «вагнерівці» нібито відстежують Зеленського та його колег за їхніми мобільними телефонами, і нібито завжди знають, де вони перебувають.

Як писали «ФАКТИ», раніше міністр оборони України Олексій Рєзніков підбив підсумки чотирьох днів потужного опору всієї України російським окупантам.

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