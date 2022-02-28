Поблизу Макарова на Київщині знищено колону військової техніки ворога (відео 18+)

Цієї ночі російські окупанти намагалися прорвати оборону Києва. Колони техніки знищувалися. Противник зазнав значних втрат особового складу.

Збройні сили України цієї ночі розгромили колону російської військової техніки під Макаровим, за 30 км від Києва.

На цьому наголосив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко в етері «Україна 24».

«Вночі було розбито колону військової техніки під Макаровом, але, на жаль, це ще не всі російські війська, які знаходяться на нашій території», — сказав Денисенко.

Але окупанти продовжують рух у бік столиці. Годину тому у Бородянці бачили колону бронетехніки РФ, яка рухається у бік Макарова. Їде дуже багато бензовозів, з яких стріляють по цивільних, щоб не чіпали паливо, передає «Україна Зараз».

Зараз у Київській області найнебезпечніший напрямок на Житомирській трасі, жорсткі бої проходили за Ірпінь та Бучу.

5340

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter