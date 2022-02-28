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Курортний Бердянськ тимчасово окупований, влада міста відмовилася співпрацювати з ворогом

10:03 28 лютого 2022
Бердянськ

Бердянський район Запорізької області тимчасово окуповано російськими військовими, повідомили у Запорізькій ОДА.

Це оперативна інформація станом на 7:00 ранку 28 лютого.

Ворожа техніка спостерігається у різних громадах.

У Бердянську під час операції з захоплення міста було вбито місцевого жителя, іншого поранено. За інформацією, постраждалі — охоронці підприємства «Бердянські жнива».

Частина комунальних служб Бердянська працює. Міський транспорт зупинився.

З вечора місцеві жителі Осипенківської громади повідомляли про те, що окупанти ходили будинками у пошуках телефонів.

Вночі місцеві фіксували переміщення техніки містом.

Бердянський відділ поліції розформовано. Міська влада відмовилася від співпраці з окупантами.

На жаль, є й інші приклади поведінки місцевої влади. Мер Куп'янська Геннадій Мацегор здав місто під контроль окупантів. Він пояснив свої переговори з російськими загарбниками необхідністю зберегти людей та інфраструктуру. Прокуратура порушила проти Мацегори кримінальну справу за посягання на територіальну цілісність та недоторканність України.

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Курортний Бердянськ тимчасово окупований, влада міста відмовилася співпрацювати з ворогом

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