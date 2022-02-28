Понад п'ять тисяч вбитих: названо втрати окупантів з початку вторгнення до України
Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила в Facebook орієнтовні втрати російської армії, що напала на Україну, станом на ранок п'ятого дня вторгнення.
«Сумарні орієнтовні втрати ворога з 24.02 по 28.02 станом на 6.00
• Літаки 29
• Гелікоптери 29
• Танки 191
• Бойові броньовані машини 816
• Гармат 74
• ЗРК БУК 1
• Град 21
• Автомобільна техніка 291
• Цистерни 60
• БпЛА ОТР 3
• Кораблі/катери 2
• Засоби ППО 5
• Особовий склад орієнтовно 5300 (уточнюється)», — написала вона.
Маляр також пояснила, що інформація орієнтовна і може уточнюватись, оскільки її вкрай складно отримувати після бою, адже командири насамперед зосереджуються на веденні бою.
За її словами, надходження даних може відбутись наступного дня, а іноді і через день.
Як писали «ФАКТИ», раніше міністр оборони України Олексій Рєзніков підбив підсумки чотирьох днів потужного опору всієї України російським окупантам.
Фото: Сухопутні війська ЗС України/Facebook110
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