29.32 / 31.51 33.08 / 35.57
Київ: -2
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Понад п'ять тисяч вбитих: названо втрати окупантів з початку вторгнення до України

9:59 28 лютого 2022
Агресія Росії

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила в Facebook орієнтовні втрати російської армії, що напала на Україну, станом на ранок п'ятого дня вторгнення.

«Сумарні орієнтовні втрати ворога з 24.02 по 28.02 станом на 6.00
• Літаки 29
• Гелікоптери 29
• Танки 191
• Бойові броньовані машини 816
• Гармат 74
• ЗРК БУК 1
• Град 21
• Автомобільна техніка 291
• Цистерни 60
• БпЛА ОТР 3
• Кораблі/катери 2
• Засоби ППО 5
• Особовий склад орієнтовно 5300 (уточнюється)», — написала вона.

Маляр також пояснила, що інформація орієнтовна і може уточнюватись, оскільки її вкрай складно отримувати після бою, адже командири насамперед зосереджуються на веденні бою.

За її словами, надходження даних може відбутись наступного дня, а іноді і через день.

Як писали «ФАКТИ», раніше міністр оборони України Олексій Рєзніков підбив підсумки чотирьох днів потужного опору всієї України російським окупантам.

Фото: Сухопутні війська ЗС України/Facebook

110

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Підбитий російський танк на Полтавщині

«Гадяцьке сафарі»: на Полтавщині мисливці й артилерія полюють на російських танкістів, що заблукали в місцевих лісах

Розбита російська техніка

Найнебезпечніший напрямок — Житомирська траса: влада розповіла про ситуацію в Київській області

окупанти

Дуже поспішали на Київ: українські бійці знищили понад 50 диверсантів ворога та захопили цінні документи

Бердянськ

Курортний Бердянськ тимчасово окупований, влада міста відмовилася співпрацювати з ворогом

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.