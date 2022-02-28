Понад п'ять тисяч вбитих: названо втрати окупантів з початку вторгнення до України

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила в Facebook орієнтовні втрати російської армії, що напала на Україну, станом на ранок п'ятого дня вторгнення.

«Сумарні орієнтовні втрати ворога з 24.02 по 28.02 станом на 6.00

• Літаки 29

• Гелікоптери 29

• Танки 191

• Бойові броньовані машини 816

• Гармат 74

• ЗРК БУК 1

• Град 21

• Автомобільна техніка 291

• Цистерни 60

• БпЛА ОТР 3

• Кораблі/катери 2

• Засоби ППО 5

• Особовий склад орієнтовно 5300 (уточнюється)», — написала вона.

Маляр також пояснила, що інформація орієнтовна і може уточнюватись, оскільки її вкрай складно отримувати після бою, адже командири насамперед зосереджуються на веденні бою.

За її словами, надходження даних може відбутись наступного дня, а іноді і через день.

Як писали «ФАКТИ», раніше міністр оборони України Олексій Рєзніков підбив підсумки чотирьох днів потужного опору всієї України російським окупантам.

Фото: Сухопутні війська ЗС України/Facebook

110

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter