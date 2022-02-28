Найнебезпечніший напрямок — Житомирська траса: влада розповіла про ситуацію в Київській області

На Київщині найнебезпечніший напрямок — Житомирська траса, жорсткі бої проходили за Ірпінь та Бучу.

Як повідомляє «УНІАН», про це під час телемарафону заявив голова Київської обласної державної адміністрації Олексій Кулеба, який також назвав небезпечним напрямком Димер.

За його словами, ситуація в області дуже різна, є території, де влада не контролює ситуацію. У містах, де бойові дії не ведуться, запровадили комендантську годину з 17:00 до 08:00.

На своїй сторінці у соціальних мережах Кулеба також розповів про руйнування у населених пунктах області.

Раніше повідомлялося, що під Києвом під час боїв за Гостомель українські військові розгромили колону «кадировців». Серед убитих — керівник 141-го моторизованого полку Магомед Тушаєв

Фото зі сторінки Сухопутних військ ЗСУ у соціальних мережах

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