29.32 / 31.51 33.08 / 35.57
Київ: -2
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Найнебезпечніший напрямок — Житомирська траса: влада розповіла про ситуацію в Київській області

9:49 28 лютого 2022
Розбита російська техніка

На Київщині найнебезпечніший напрямок — Житомирська траса, жорсткі бої проходили за Ірпінь та Бучу.

Як повідомляє «УНІАН», про це під час телемарафону заявив голова Київської обласної державної адміністрації Олексій Кулеба, який також назвав небезпечним напрямком Димер.

За його словами, ситуація в області дуже різна, є території, де влада не контролює ситуацію. У містах, де бойові дії не ведуться, запровадили комендантську годину з 17:00 до 08:00.

На своїй сторінці у соціальних мережах Кулеба також розповів про руйнування у населених пунктах області.

Раніше повідомлялося, що під Києвом під час боїв за Гостомель українські військові розгромили колону «кадировців». Серед убитих — керівник 141-го моторизованого полку Магомед Тушаєв

Фото зі сторінки Сухопутних військ ЗСУ у соціальних мережах

1526

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Підбитий російський танк на Полтавщині

«Гадяцьке сафарі»: на Полтавщині мисливці й артилерія полюють на російських танкістів, що заблукали в місцевих лісах

Розбита російська техніка

Найнебезпечніший напрямок — Житомирська траса: влада розповіла про ситуацію в Київській області

окупанти

Дуже поспішали на Київ: українські бійці знищили понад 50 диверсантів ворога та захопили цінні документи

Бердянськ

Курортний Бердянськ тимчасово окупований, влада міста відмовилася співпрацювати з ворогом

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.