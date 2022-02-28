Дуже поспішали на Київ: українські бійці знищили понад 50 диверсантів ворога та захопили цінні документи

Українські військові продовжують відбивати атаки російських окупантів. Батальйонно-тактична група російських загарбників вчора проривалася з північно-західного напрямку до Києва.

В результаті вдалих та злагоджених дій було знищено орієнтовно 50 окупантів, ворожу техніку, захоплено важливу документацію.

«Спецпідрозділ Головного управління розвідки Міноборони України разом з бійцями ЗСУ та добровольцями зупинив прорив російської бойової терористичної групи та захопив цінні трофеї», — повідомив у Twitter Сергій Нещадим.

Опубліковані документи стануть черговим доказом величезного переліку злочинів, які вчиняються Росією проти вільного народу України.

Нагадаємо, сьогоднішньої ночі російські окупанти кілька разів намагалися прорвати оборону Києва. Колони техніки РФ знищувалися. Противник зазнав значних втрат особового складу, повідомив командувач оборони Києва генерал-полковник Олександр Сирський.

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