Дмитро Дікусар поповнив ряди захисників України: «Потанцюємо!»

До лав захисників України вливаються не лише люди з військовим досвідом, а й багато українців, чия діяльність була далекою від військової сфери. Так, на захист країни став 36-річний тенісист, колишній капітан збірної України Сергій Стаховський, а також відомий хореограф Дмитро Дікусар.

«Сьогодні поповнив ряди. Потанцюємо!» — написав він на своїй сторінці в Instagram і виклав коротке відео, показавши свій військовий квиток та візит до військкомату.

Його підтримали, зокрема, телеведуча Соломія Ветвицька, музикант Віталій Козловський, а також гурт KAZKA.

Раніше про вступ Сил територіальної оборони Білгород-Дністровського, що на Одещині, повідомив відомий боксер Василь Ломаченко.

Фото Дмитра Дикусара із соціальних мереж

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