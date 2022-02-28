З урахуванням військового стану: в Україні оновили розклад руху поїздів

«Укрзалізниця» повертається до системного формування графіка руху на добу.

У відомстві повідомили, що у зв'язку з комендантською годиною деякі рейси зазнали змін. Графік може змінюватися залежно від оперативної ситуації, крім того, «Укрзалізниця» додаватиме евакуаційні рейси за необхідності.

На добу 28 лютого заплановано наступні рейси по станції Київ:

016 РАХІВ-ХАРКІВ 01.56

022 ТРУСКОВЕЦЬ-ХАРКІВ 02.50

002 КОНСТАНТИНІВКА -ІВАНО-ФРАНКІВСЬК 04.02

260 ВОРОХТА-КИЇВ 04.21

114, 142 ЛЬВІВ-ЛИМАН 06.23

715 КИЇВ ПАС-ЛЬВІВ 06.50

722 КИЇВ ПАС-ХАРКІВ-ПАС 09:00 (ст. Дарниця 09:22)

738 КИЇВ ПАС-ЗАПОРІЖЖЯ 11.50

045 УЖГОРОД-КРАМАТОРСЬК 12.06

114, 142 ЛИМАН-ЛЬВІВ 13.34

749 КИЇВ ПАС-ІВАНО-ФРАНКІВСЬК 14.07

769 КИЇВ ПАС-КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ 14.25

055 КИЇВ ПАС-РАХІВ 15.02

013 КИЇВ ПАС-СОЛОТВИНО 17.12

740 КИЇВ ПАС-КР.РІГ ГОЛ 17.22

790 КИЇВ ПАС — КРОПИЛЬНИК 17.42

792 КИЇВ ПАС-КРЕМЕНЧУК 17.42

726 КИЇВ ПАС-ХАРКІВ-ПАС 18.03

081 КИЇВ ПАС-УЖГОРОД 18.30

067 КИЇВ ПАС-ВАРШАВА ПС 18.48

Додатково призначено:

715 КИЇВ ПАС-ЛЬВІВ 20.00

Крім того, протягом дня у залежності від потоку пасажирів буде призначено додаткові евакуаційні рейси зі столиці до Закарпаття, Волині та Буковини з можливістю хабової пересадки до Румунії, Угорщини та Польщі.

Розклад поїздів по станції Харків на 28 лютого:



114, 142 ЛИМАН-ЛЬВІВ 04.11

138 ХМЕЛЬНИЦЬК-ЛИМАН 08.20

046 КРАМАТОРСЬК-УЖГОРОД 12.36

723 ХАРКІВ-ПАС-КИЇВ ПАС 15.00

114, 142 ЛЬВІВ-ЛИМАН 14.39

015 ХАРКІВ-ПАС-РАХІВ 15.09

077 ХАРКІВ-ПАС-МАРІУПОЛЬ 16.23

795 ХАРКІВ-ПАС-ДНІПРО-ГОЛ 19.27

021 ХАРКІВ-ПАС-ТРУСКОВЕЦЬ 20.15

138 ЛИМАН-ХМЕЛЬНИЦЬК 21.26

007 ХАРКІВ-ПАС-ОДЕСА ГОЛ. 21.43

045 УЖГОРОД-КРАМАТОРСЬК 22.40

Водночас для покращення обслуговування пасажирів, які прямують на державний кордон України з країнами ЄС, замість електропоїздів № 7603/7604 та № 7605/7606 сполученням Львів — Перемишль — Львів, які відправлялися зі Львова відповідно о 00:40 та 05:27, призначені електропоїзди сполученням Львів — Чоп — Львів.

28 лютого поїзд № 7617/7618 о 00:40 год. відправлятиметься зі Львова у Чоп й назад, а поїзд № 7619/7620 відправлятиметься о 05:27. зі Львова у Чоп та назад.

На залізничному вокзалі у Чопі створено транспортний хаб. Зі станції Чоп до Захона (Угорщина) продовжує курсувати щодня 9 пар поїздів.

Додатковий рейс до Польщі сполученням Львів-Грубешів-Замошц вирушить о 08:00 з можливістю зручного трансферу до Варшави та інших міст.

Також о 13:30 заплановано рейс Львів-Хелм, йде робота над призначенням зручних з'єднань з Ковеля до Хелма (Польща), з Івано-Франківська та Чернівців — до Вадул-Сірету (Румунія) та додаткові поїзди з Чопа до Захон (Угорщина).

При цьому зазначимо, що Польща та Німеччина гарантують безоплатний проїзд українських біженців рейсами залізниць.

«Звертаємо увагу пасажирів, що посадка на евакуаційні рейси „Укрзалізниці“ є пріоритетною для пасажирів з придбаним квитком. Проїзд регулярними рейсами за напрямками, які не забезпечують евакуацію пасажирів з лінії вогню, здійснюється на загальних умовах проїзду», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 26 лютого залізничні переходи між Україною та Росією були зруйновані. Також припинено диспетчерський зв'язок з РФ. В «Укрзалізниці» мають намір переорієнтувати вантажні перевезення до Європи.

263

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter