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Україна

Ворог знизив темпи наступу: у Генштабі пояснили причини

9:07 28 лютого 2022
Знищена техніка ЗС РФ

Після чотирьох діб широкомасштабної агресії Росії проти України ЗС РФ дещо знизили темпи наступу, але все ще намагаються розвинути успіх на окремих напрямках у наступальній операції.

Як повідомляють у Генштабі ЗСУ, за останню добу противник продовжував завдавати ударів по військових та цивільних аеродромах, пунктах управління військами, об'єктам системи ППО, важливим критичним об'єктам інфраструктури, а також населеним пунктам.

Зокрема, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, російські війська завдали ракетного удару по житлових будинках у містах Житомир та Чернігів.

У Генштабі зазначають, що противник зазнав невдачі у досягненні мети. Так, українські захисники успішно відбивають атаки батальйонно-тактичних груп ще на підступах, змушуючи ворога відмовлятися від наступу.

«Станом на сьогодні, артилерійським вогнем лише однієї з українських бригад знищено понад 5 колон ворожої техніки та живої сили противника. Ворог деморалізований і зазнає великих втрат. Відзначено часті випадки дезертирства та непокори. Ворог зрозумів, що пропаганда і реальність розрізняються. Вони нас бояться» , — додали в Генштабі ЗСУ.

Нагадаємо, що напередодні в центрі Чернігова під удар російської ракети потрапив житловий будинок — спалахнули два нижні поверхи.

Фото зі сторінки Генштабу ЗСУ у соціальних мережах

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