Окупанти звіріють: у житловий будинок у центрі Чернігова потрапила ракета (відео)

У центрі Чернігова ракета російських окупантів потрапила до житлового будинку. Зайнялися два поверхи.

Про це повідомили у Державній службі спеціального зв'язку та захисту України.

«У житловий будинок у центрі Чернігова потрапила ракета. Почалася пожежа, горять два нижні поверхи. Кількість травмованих наразі невідома. Інформація оновлюється», — йдеться у повідомленні.

Попадання сталося близько третьої ночі. Як повідомляє «Суспільне Чернігів», незначні травми зазнала жінка. Рятувальники ліквідували пожежу.

Нагадаємо, вчора ударом «Іскандеру» з території Білорусі було зруйновано кінотеатр у самому серці Чернігова.

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