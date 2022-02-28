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Україна

Отримання пенсії при зміні місця проживання під час воєнного стану: у Кабміні зробили важливе роз'яснення

8:04 28 лютого 2022
гроші

Попри те, що через російську агресію Мінсоцполітики частково змінило графік виплати пенсій, пенсії отримають усі.

Зміна місця проживання під час воєнного стану не завадить отриманню соцвиплати.

Для людей, які у період військових дій змінили своє місце проживання на території України та отримували соціальні виплати через АТ «Укрпошта», уряд передбачив особливий порядок продовження цих виплат за новим місцем проживання. Про це йдеться на сторінці Мінсоцполітики.

Для цього за місцем свого перебування необхідно звернутися та повідомити про зміну місця проживання особисто або за телефоном:

- пенсіонерам — до органів Пенсійного фонду України,

- одержувачам грошової допомоги — до органів соціального захисту населення.

Пенсіонери можуть звернутися через особистий електронний кабінет на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України.

Таким людям виплата пенсії та грошової допомоги здійснюватиметься через відділення «Ощадбанку» як грошовий переказ без відкриття рахунку.

Для отримання грошей у відділенні Ощадбанку людині необхідно пред'явити паспорт та довідку про присвоєння індивідуального податкового номера.

Нагадаємо, у Нацбанку заявили, що банки під час воєнного стану продовжують працювати у штатному режимі.

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