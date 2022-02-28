29.33 / 31.48 33.07 / 35.56
Київ: 0
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Російські окупанти кілька разів намагалися вночі штурмувати околиці Києва та були відбиті

7:45 28 лютого 2022
військові

Російські окупанти сьогодні вночі намагалися прорвати оборону Києва. Колони непроханих «братів» намагалися штурмувати околиці столиці. Але всі пересування супротивника перебували під контролем армії.

Колони техніки окупанта знищувалися. Противник зазнав значних втрат особового складу. Російські війська деморалізовані та виснажені.

Українці показали, що ні на кого не нападають, вміють захищатися.

За інформацією командувача Сухопутних військ ЗСУ, командувача оборони Києва генерал-полковника Олександра Сирського, зараз ситуація в столиці контрольована.

Міністр оборони Олексій Рєзніков після 4 діб опору загарбникам звернувся до українців зі словами подяки та віри в те, що Україна обов'язково переможе.

304

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

військові

Російські окупанти кілька разів намагалися вночі штурмувати околиці Києва та були відбиті

Резніков

Чотири доби доблесті: міністр оборони звернувся до українців

Кадировці розбиті під Києвом, залишки «зачищає» спецназ СБУ

Кадировців розбито під Києвом, залишки «зачищає» спецназ СБУ

мер

На мера Куп'янська, який здав місто ворогу, порушили справу

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.