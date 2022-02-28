Російські окупанти кілька разів намагалися вночі штурмувати околиці Києва та були відбиті

Російські окупанти сьогодні вночі намагалися прорвати оборону Києва. Колони непроханих «братів» намагалися штурмувати околиці столиці. Але всі пересування супротивника перебували під контролем армії.

Колони техніки окупанта знищувалися. Противник зазнав значних втрат особового складу. Російські війська деморалізовані та виснажені.

Українці показали, що ні на кого не нападають, вміють захищатися.

За інформацією командувача Сухопутних військ ЗСУ, командувача оборони Києва генерал-полковника Олександра Сирського, зараз ситуація в столиці контрольована.

Міністр оборони Олексій Рєзніков після 4 діб опору загарбникам звернувся до українців зі словами подяки та віри в те, що Україна обов'язково переможе.

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