Чотири доби доблесті: міністр оборони звернувся до українців

Міністр оборони України Олексій Рєзніков підбив підсумки чотирьох днів потужного опору всієї України російським окупантам.

«Дорогі українці! 96 годин опору. 4 доби перемоги, мужності, самовідданості та віри. Час захоплення співгромадянами, які тримають стрій. Біль за тими, хто віддав життя за Україну.

Люті на ворога, який вбиває наших жінок та дітей, руйнує мирні міста. І впевненості у тому, що він буде покараний! Обов’язково покараний! Жорстко, невідворотньо.

Адже вчора відбувся справжній злам. Війна стала Європейською. Її нарешті так усвідомили.

Вже зараз пів-Європи збирає, пакує, везе нам зброю і засоби бронезахисту. Коло держав, які надають реальну допомогу, значно збільшилося. Збільшилися її масштаби.

Європа вже надала тимчасовий прихисток десяткам тисяч тих, кого ми хочемо зберегти найбільше — нашій малечі та її мамам. Без усіляких формальностей. Як своїм.

Зараз на заході у нас насправді немає кордону. Але підтримка є і на півдні, і на Далекому Сході, і за Атлантикою.

Все це — заслуга наших захисників і захисниць, усього українського народу. Який відмовився коритися оскаженілому тирану. І який неодмінно переможе.

Україна переможе! Слава Україні!"

У соцмережах українці висловлюють подяку армії та всім, хто захищає нашу країну. Усі вірять у нашу перемогу та моляться за кожного українського захисника та за всю Україну.



Нагадаємо, Росія вже втратила в Україні десятки літаків, вертольотів, важкої автотехніки та гармат, понад сотню танків, кілька сотень броньованих машин, безпілотники, кораблі. Втрати особового складу агресора перевищують втрати в одній із чеченських воєн, кількість поранених невідома.

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