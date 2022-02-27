На мера Куп'янська, який здав місто ворогу, порушили справу

У той час як українські військові вдень та вночі відбивають атаки російських загарбників, намагаючись не допускати їх у населені пункти, мер Куп'янська Геннадій Мацегора здав місто під контроль окупантів.

У прокуратурі Харківської області стосовно Мацегори розпочато досудове розслідування. Йому ставлять за провину зазіхання на територіальну цілісність та недоторканність України представником влади. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.



«Представник влади перейшов на бік країни-агресора. Чоловік в умовах воєнного стану надав представникам РФ допомогу у провадженні підривної діяльності проти України», — йдеться у повідомленні прокуратури.



Мацегора опублікував на сторінці Куп'янської міської ради у Facebook своє звернення, в якому розповів, що дзвінок від командира батальйону російських військ надійшов на телефон чергової частини після того, як було зруйновано райвідділ.

Окупант запропонував переговори чи штурм міста з усіма наслідками. За словами чиновника, щоб уникнути людських жертв та руйнувань у місті, він взяв участь у переговорах.

Російські військові нібито заявили, що зайдуть у місто, щоб нібито «забезпечити порядок та заспокоїти жителів».

За словами Мацегори, чотири дні тому місто залишили СБУ, прокуратура, військкомат, загін тероборони. Залишилися чиновники міськради та райвідділ поліції.

Після переговорів з окупантами, мер заявив, що з завтрашнього дня лікарня, школа та садочки працюватимуть у звичайному режимі. За його словами, життя городян «залежить від їхніх дій, від того, як вони себе зараз зарекомендують».

Геннадій Мацегора перебуває на посаді міського голови з 24 листопада 2020 року. Він був висунутий від політсили «Опозиційна платформа — За життя».

Нагадаємо, лідер ОПЗЖ Віктор Медведчук якимось чином позбавився електронного браслета і втік з-під домашнього арешту.

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