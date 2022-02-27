«Алло, Кремль?» Українські кібервійська виклали у мережу базу телефонів путінської адміністрації

Українські кібервійська зламали телефонні довідники вищого керівництва Кремля та витягли базу даних російських чиновників. Про це у соцмережі повідомив Віктор Андрусів.

Кожен, хто хоче, може зайти у Telegram чат-бот https://t.me/gov_rf_bot, в якому можна просто знайти телефони чиновників РФ.

«Далі берете номер прессекретаря Путіна — Пєскова й дзвоніть їм вдень, вночі і розповідаєте, що Ви думаєте про віроломний напад покидьків на Україну. Телефонуйте й пишіть цим покидькам все, що про них думаєте. Контактів дуже багато, тому ми зробили бот для зручності вибору, в якому ви можете висловити свої почуття та думки, і не соромтеся у виразах», — каже ІТ-шник, додаючи, що спочатку замість вісімки потрібно набирати +7.

Нагадаємо, два дні тому хакери Anonymous зламали сайт Міноборони РФ й теж злили з нього базу даних у мережу.

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