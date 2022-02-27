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Україна

Вперше в історії: ЄС наважився заради України на безпрецедентний крок

21:34 27 лютого 2022
Протитанкове озброєння

Євросоюз вперше в своїй історії вирішив профінансувати придбання і доставку зброї для України, аби допомогти їй давати відсіч російській армії. Про це на брифінгу в Брюселі заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

«Вперше ЄС профінансує закупівлю і постачання зброї та обладнання у країну, що зазнала нападу»,— цитує президента Європейська правда.

Своєю чергою єврокомісар Жозеп Боррель додав, що для надання цієї допомоги буде створений спеціальний механізм координації з українською стороною, щоб допомога максимально відповідала потребам.

«Я також проінструктував мою команду і військовий персонал ЄС створити механізм для узгодження запитів української армії, так щоб ми могли дати відповідь у найбільш ефективний спосіб разом з країнами-членами», — заявив він.

Нагадаємо, нині Україна вже отримує зброю з Великобританії, Польщі, Естонії (остання для цього зверталася за дозволом до Німеччини). А 27 лютого президент Зеленський повідомив, що Бельгія надсилає в Україну ще 3000 автоматів та 200 протитанкових гранатометів.

Також на зустрічі представників G7 27 лютого було досягнуто домовленості, що країни клубу продовжать постачання оборонного озброєння в Україну. Про це заявила глава МЗС Великобританії Ліз Трас.

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